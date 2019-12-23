Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно попал на обложку Time, стал одним из героев 2019 года по версии журнала The Week.
Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря. На его обложку попал и украинский президент.
По версии журналистов The Week, героями года также стали президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента американского президента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсонос, лидер КНР Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.
На обложку The Week также попали:
- Генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
- Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также отметилась в скандале об импичменте Трампа.
- Экс- вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, которого считают главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.
- Игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной.
Ранее один из выпусков популярного американского журнала Time вышел с фотографией украинского президента Владимира Зеленского на обложке.
Статья Саймона Шустера The Man in the Middle (дословно "Человек посередине"), в которой Зеленский признался, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину, стала главным материалом номера. Статья основана на интервью, которое Владимир Зеленский дал западным СМИ, среди которых был и Time.
В октябре Владимир Зеленский провел не совсем обычное мероприятие – пресс-марафон, в ходе которого в течение 14 часов отвечал на все вопросы, которые задавали ему украинские и иностранные журналисты. Свой вопрос успел задать и корреспондент "Сегодня". Как это проходило, читайте в материале на нашем сайте.
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