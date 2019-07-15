Зеленский пополнил состав СНБО

Глава государства подписал указ, которым ввел в СНБО двух высокопоставленных чиновников

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский снова изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 15 декабря 2014 № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" Зеленский постановил ввести в персональный состав СНБО председателя Службы внешней разведки Бухарева Владислава Викторовича и председателя Государственной службы финансового мониторинга Черкасского Игоря Борисовича.

Кроме того, этим же указом президент утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Андрей Богдана, двух заместителей главы Офиса президента Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский собрал СНБО по хищениям в "оборонке". Глава государства недоволен отсутствием прозрачности в закупках для армии и предлагает их частично рассекретить. Тогда в совещании приняли участие Генеральный прокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, в.и.о. председателя Службы безопасности Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

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