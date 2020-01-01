Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос

Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении предложил украинцам самим ответить на вопрос, кем они являются. Он отмечает, что независимо от интересов, гражданской и политической позиции, от сферы деятельности, все мы являемся гражданами Украины.

"Дорогие украинцы. Обычно в новогоднем поздравлении президента рассказывают нам о росте ВВП, падение инфляции, имплементацию, девирсефикацию и другие очень непонятные термины. Одним словом, утверждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто при обращении президента мы выключаем звук. Ждем, пока он закончит свою сказку, чтобы, наконец, перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский предложил украинцам честно ответить на вопрос, кем каждый из нас является.

"Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном с Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, который защищает страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Нововсибирске? Донецкий врач, переехал и открыл собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал, и в конце вернулся? Кто я? Тот, кто 10 лет живет за границей и любит Украину в интернете? Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? ИТ-шник, который мечтает бежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой? Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Береговой, который хранит родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульмамин? Имеет недостатки слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?", – сказал президент.

Зеленский объяснил, что все мы украинцы, пусть не идеальны и не святые, со своими недостатками и "тараканами".

"Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента? 25%, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Те, кто 7 января? Кто знаком 100 лет? И кто встретился в 2014-м? Те, кто сделали самый большой в мире самолет и ставят заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или смотрим "Один дома"? Болеем за "Динамо" или за "Шахтер"? Или вместе – за Ломаченко и Усика? Те, кто празднуют 8 марта? Или, наоборот, считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебя люблю"? Все это и есть мы", – подчеркнул глава государства.

Читайте также полный текст новогоднего поздравления Зеленского.

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