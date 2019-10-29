Зеленский порадовался "турборежиму" Рады: некоторых законов бизнесмены ждали годами

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Видео: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, позитивно оценил первые месяцы работы Верховной Рады и "турборежим" депутатов.

"Отдельный важный момент – продуктивная и решительная работа нового украинского парламента. Только за два месяца принято более 40 законов, часть из которых бизнес и другие международные партнеры ждали годами", – подчеркнул глава государства.

Среди них президент отметил закон про концессию, "который разблокирует значительные инвестиции в инфраструктуру нашего государства".

"Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она неэффективна. Приватизация, дерегуляция, Государство в смартфоне. Все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью", – добавил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что некоторые политические оппоненты обвиняли президентскую команду "в поспешном принятии решений, называя этот период Украины "турборежимом".

"Я очень рад. Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров откроют Украину инвесторам. На специальных панелях будут обсуждать инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходит специальное событие – [IT STAGE]. Оно будет состоять из пяти панелей, при которых обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционную привлекательность Донбасса. Стартаперы должны будут успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама