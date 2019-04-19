Зеленский – Порошенко: Было много достижений, но это не только ваша победа

Владимир Зеленский выступил с заключительным словом

Фото: AFP

Владимир Зеленский выступил с заключительным словом во время дебатов с Порошенко на НСК "Олимпийский". Он отметил, что достижения за время своего президенства Петр Порошенко приписал лично себе.

"У Петра Алексеевича было очень много достижений, это так: безвиз, томос, мова, армия... Все, что писали на билбордах. Но мне кажется что почему-то все эти достижения вы приписали только себе. Я не понимаю почему. Это и ваша победа тоже, я понимаю. Но украинский язык был еще до вас. Что касается безвиза, это победа но не только ваша, но и украинских дипломатов, диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом. Томос – победа для Украины и в первую очередь победа Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом и были прихожанином московского патриархата. И армия – это прежде всего подвиг воинов волонтеров и народа. Спасибо всем, спасибо вам. Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью, ментальностью 21 века. И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники. Это все не важно. Я просто человек, Петр Алексеевич, и эти люди забрали у нас самое главное – пять лет. Сделаем их вместе!", – заявил Зеленский.

Во время дебатов Порошенко задал вопрос Зеленскому о его компетентности. На что тот ответил, что что Порошенко задает ему вопросы, на которые должен отвечать сам.

Как сообщалось, Порошенко ответил Зеленскому, что он "не кот в мешке, а мешок".

Напомним, что ранее стали известны ведущие дебатов – ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов.

Кроме того, как мы писали, на сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей. Территория спорткомплекса взята под усиленную охрану.

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