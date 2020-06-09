Разведка не только должна оберегать Украину от посягательства извне, но и сопровождать политический диалог по Донбассу

Президент Владимир Зеленский сегодня представил нового главу Службы внешней разведки (СВР), а потом обратился к разведчикам с просьбой – добыть развединформацию, которая поможет выработать оптимальную позицию Киева на переговорах в Минске и в "нормандском формате". Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Также СВР должна сопровождать и политический диалог по Донбассу.

"Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета – это ключевая функция разведки. Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины – как в Минске, так и во время заседания в "нормандской формате". Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", – сказал Зеленский, обращаясь к сотрудникам Службы.

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СВР также должна способствовать украинскому оборонно-промышленному комплексу в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники, отметил глава государства.

"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, – это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", – сказал он.

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Не менее важными, по мнению Зеленского, является выявление, предотвращение и противодействие враждебным информационным операциям, а также международной преступности и террористам.

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"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", – добавил президент.

Напомним, на должности главы СВР Валерий Кондратюк сменил Валерия Евдокимова, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Отметим, что до него президент назначал главой Службы Владислава Бухарева. Таким образом Зеленский назначает уже третьего разведчика.

Также в Службе внешней разведки ранее случился знаменательный момент – замглавы внешней разведки была назначена Екатерина Сляднева – это впервые такую должность занимает женщина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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