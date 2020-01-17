Зеленский поручил Гончаруку сделать справедливые зарплаты: подробности встречи

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд важных задач.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский сообщил, что рассмотрел обращение Алексея Гончарука о его отставке с должности премьер-министра.

"Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определенные вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество", – сказал президент.

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"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", – добавил Зеленский.

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет повышать эти заработные платы", – подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

"Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.

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