Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей

Законопроект должен быть разработан до конца года

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", – говорится в тексте указа.

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Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".

Ранее президент Владимир Зеленский дал понять, что к концу года в правительстве могут быть увольнения, если министры не справятся со своей работой. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

По его словам, несмотря на сложности, члены правительства должны воплощать в жизнь принятые законы и реформы.

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