Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.
Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.
"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", – говорится в тексте указа.
Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.
Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".
Ранее президент Владимир Зеленский дал понять, что к концу года в правительстве могут быть увольнения, если министры не справятся со своей работой. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".
По его словам, несмотря на сложности, члены правительства должны воплощать в жизнь принятые законы и реформы.
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