Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей

9 ноября, 20:37

Законопроект должен быть разработан до конца года

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", – говорится в тексте указа.

Реклама

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

В тренде
Финансирование терроризма: суд ООН вынес решение по возражениям России
Фото: twitter.com/cij_icj

Ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".

Ранее президент Владимир Зеленский дал понять, что к концу года в правительстве могут быть увольнения, если министры не справятся со своей работой. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

По его словам, несмотря на сложности, члены правительства должны воплощать в жизнь принятые законы и реформы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

новости СМИ Владимир Зеленский Кабинет министров стандарты

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявлениеСША
В
В "Слуге народа" объяснили, почему не все из фракции голосовали за арест ДубневичаПолитика
Спецрепортаж
Спецрепортаж "По следам зеленого тарифа": видеоЭкономика
Будущий глава европейской дипломатии призвал помогать Украине: подробности
Будущий глава европейской дипломатии призвал помогать Украине: подробностиЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...