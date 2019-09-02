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Зеленский поручил "перезагрузить" наиболее коррупционные органы власти

2 сентября, 13:56

Глава государства назвал наиболее проблемные ведомства, которые необходимо почистить от коррупционеров

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский поставил новому правительству задачу: до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" самых коррупционных органов власти. Об этом он сказал на совещании с главами правительства, Рады и силовых структур.

Один из самых проблемных органов в Украине глава государства считает "Укравтодор".

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"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и, самое известное, "Укравтодор". Срок – до 1 января 2020 года", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский уже рассказывал, когда начнутся посадки коррупционеров. Он напомнил, что с 5 сентября в Украине начнет работать Антикоррупционный суд, но головы чиновников полетят немного позже.

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Отметим, что в команде президента хотят ввести в Украине одно новшество в борьбе с коррупцией – предлагают поощрять деньгами обличителей коррупционеров. За донос о взятке украинцы смогут заработать. Читайте подробней все о новых методах борьбы с коррупцией в Украине.

В июле Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов. Смотрите подробней в видеосюжете:

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Зеленский

Источник: Сегодня

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