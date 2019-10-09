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Зеленский поручил подготовить ему проект ежегодного послания к Раде

9 октября, 16:10

Президент определил ответственного за подготовку документа, а также дал полномочия привлекать и чиновников, и ученых

/ Фото: AFP

Глава государства Владимир Зеленский поручил подготовить проекта ежегодного послания президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны. Он подписал соответствующее распоряжение.

Так, президент приказал образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания и утвердить ее персональный состав.

Руководство подготовкой проекта возлагается на руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Методическое и научное обеспечение подготовки проекта возлагается на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

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Зеленский разрешил Богдану вносить в случае необходимости изменения в персональный состав рабочей группы и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

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Рабочей группе в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. В двухмесячный срок подготовить и представить на рассмотрение проект послания", – говорится в распоряжении главы государства.

Смотрите видео предыдущего послания Зеленского к Раде 29 августа:

Как сообщали новости "Сегодня", 10 октября Владимир Зеленский устраивает пресс-марафон, во время которого проведет встречи с большим количеством журналистов и ответит на их вопросы.

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Рада Верховная Рада Владимир Зеленский послание

Источник: Сегодня

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