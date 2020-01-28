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Зеленский поручил поставить памятник первому украинскому космонавту

28 января, 13:49

Великий украинец умер два года назад, а у него до сих пор ни памятника, ни обустроенной могилы

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Первому украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят памятник. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина обязана чтить своих героев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Сигналом для пробуждения экипажа "Колумбии" он выбрал гимн Украины. Таким образом, "Ще не вмерла Україна" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля. Он – наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет", – написал президент.

Зеленский отметил неприятный момент: почти через два года после смерти украинского космонавта до сих пор нет обустроенной могилы и памятника.

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"На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос почтения памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством. Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", – подчеркнул президент.

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В 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия" (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Он стал первым и единственным гражданином независимой Украины, побывавшем в космосе. Как сообщали новости "Сегодня", украинец умер 28 января 2018 года, позже назвали причину его внезапной смерти.

Смотрите видео, как прощались с Каденюком в Киеве:

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Источник: Сегодня

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