Зеленский поручил разобраться с платежками пенсионерки с "элитной" собакой

/ Фото: president.gov.ua

После скандала из-за совета "слуги народа" пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться в ситуации с оплатой коммунальных услуг этой женщиной.

Об этом рассказала в эфире одного из украинских телеканалов заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает "Корреспондент".

Судя по ее словам, женщине явно не придется продавать собаку, как советовал нардеп Брагарь, поскольку может позволить себе оплатить коммуналку.

Реклама

"Собственно, еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области. И сегодня мы получили информацию про непосредственно платежки, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", – сказала Ковалив.

Читайте также: Появилось видео с "элитным" Шариком, которого предлагал продать депутат

В тренде Открывается третья сессия Рады: хотят уволить министра и сократить депутатов

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Позже стало известно, что Любовь Колючая живет в селе Аджамка в Кировоградской области, где нашли и самого пса, которого предлагали продать. Хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа". Она также призналась, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов.

Смотрите также в сюжете о программе монетизации субсидий и льгот:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама