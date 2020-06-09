Зеленский поручил разработать правила отдыха детей в летних лагерях

В Украине в летних лагерях ежегодно отдыхает более миллиона детей

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, а на днях только за сутки было более 30 случаев заражения детей коронавирусом. Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день работа детских лагерей имеет повышенные риски. Об этом шла речь на традиционном совещании с членами правительства в Офисе главы государства.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", – сказал Владимир Зеленский.

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Министр здравоохранения подчеркнул, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Владимир Зеленский рассказывал, как хотел заразиться COVID-19. Глава государства даже был готов к изоляции на Банковой. Он на своем примере хотел показать согражданам, "что это страшно".

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