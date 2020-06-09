Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости политики

Зеленский поручил разработать правила отдыха детей в летних лагерях

9 июня, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине в летних лагерях ежегодно отдыхает более миллиона детей

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, а на днях только за сутки было более 30 случаев заражения детей коронавирусом. Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день работа детских лагерей имеет повышенные риски. Об этом шла речь на традиционном совещании с членами правительства в Офисе главы государства.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", – сказал Владимир Зеленский.

Реклама

В тренде
Министр юстиции о законности карантина в Украине: суд решит

Министр здравоохранения подчеркнул, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Владимир Зеленский рассказывал, как хотел заразиться COVID-19. Глава государства даже был готов к изоляции на Банковой. Он на своем примере хотел показать согражданам, "что это страшно".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети Владимир Зеленский коронавирус летний лагерь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемы
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемыПолитика
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президентаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять