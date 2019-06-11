Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

Пожар ликвидировали, но уже шестеро людей погибли – новости Украина

Фото: Думская

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Напомним, что ранее для тушения пожара в Одессе от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован. В 23:19 пожар был ликвидирован. Причина пожара и гибели людей – устанавливается.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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