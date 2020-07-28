Зеленский посетил церемонию присяги новых судей: яркие фото

Пока в Украине думают о сокращении судей, президент Владимир Зеленский принял участие в присяги недавно назначенных служителей Фемиды. Данная церемония состоялась во дворе Мариинского дворца.

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Об этом сообщает ОПУ.

Глава государства сказал, чего ожидает от новых судей.

"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет – зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность – верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы", – сказал Зеленский.

Гарант указал на важный момент – восстановление доверия граждан к судебной системе.

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"Важно понимать, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете самое важное – изменить отношение общества, отношение граждан к слову "судья". И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции – это доверие и уважение", – подчеркнул он.

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Сегодняшний день президент назвал важным для судебной системы Украины, поскольку суды восстанавливают свою работу, ведь длительное время не могли функционировать из-за отсутствия судей. Теперь в местных общих судах будут заседать более 200 новых судей. Он пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были произнесены в первый и последний раз.

"Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина (100-долларовой купюрой)", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит Конституционный суд изнутри. Корреспондент "Сегодня" по случаю Дня Конституции побывал на экскурсии в здании этого суда, где приводят к присяге президентов. Мы выяснили, как вершат правосудие в масках и как дефицит места в помещениях может отразиться на каждом украинце, который обращается за помощью в этот суд. Напомним, Конституционный суд – единственный в стране орган, который гарантирует верховенство Конституции Украины.

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