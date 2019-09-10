Зеленский посетил "Острожскую академию": опубликованы яркие фото

Глава государства увидел старинные артефакты и побывал в храме преподобного Федора Острожского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился со студентами Национального университета "Острожская академия" и представил нового главу Ровенской области. Также он осмотрел само учебное заведение, сообщает пресс-служба главы государства.

Он осмотрел новый корпус Национального университета и сделал запись в Книге почетных гостей, а также выразил благодарность меценатам, которые помогают заведению.

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Глава государства побывал в крипте, ознакомился с экспозицией трипольских артефактов и библиотекой, посетил студенческо-преподавательский храм преподобного Федора Острожского и осмотрел экспозицию манускриптов.

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Ректор "Острожской академии" профессор Игорь Пасичник сказал президенту, что выпускники его учебного заведения готовы послужить стране.

На это Зеленский ответил: "Я вас свяжу с нашим новым премьер-министром, он сейчас действительно ищет очень много кадров. Думаю, что вы подготовите список лучших выпускников".

Как сообщали новости "Сегодня", перед представлением нового руководителя области Зеленский был в хорошем настроении, никого не увольнял, шутил, но сделал предупреждение владельцам "теневых" АЗС в Ровенской области. Глава государства заявил пообещал тщательно следить за незаконными заправками.

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