Зеленский посетил Стену плача: опубликовано фото

Мир - это главное, что нужно Украине, заявил президент

Фото: Facebook Офис президента Украины

Принимающий участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, президент Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

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У главы украинского государства в планах встречи с высшим руководством Израиля – президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в Израиле совершил красивый поступок. Поскольку многие люди, пережившие Холокост, не смогли в Израиле попасть на Всемирный форум памяти Холокоста из-за ограниченного количества мест, украинская делегация решила уступить свои места.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что тему безопасности Зеленский поднимал и на экономическом форуме в Давосе.

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