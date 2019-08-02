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Зеленский посетит Ивано-Франковскую область: стали известны планы визита

Сегодня, 11:13

Глава государства недавно подписал указ о развитии карпатского региона и называл имя нового главы ОГА

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область: стали известны планы визита https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Глава государства недавно подписал указ о развитии карпатского региона и называл имя нового главы ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с рабочим визитов Ивано-Франковскую область, сообщает Офис главы государства.

Глава государства примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в Ивано-Франковске и развитию региона украинских Карпат. Кроме того, Владимир Зеленский представит нового главу областной государственной администрации.

Также президент осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по их восстановлению.

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Как известно, в июне глава государства назначил Марию Савку временно исполняющей обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. Также отметим, что во время недавнего визита во Львов президент заявлял, что назначит Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

В тренде
Зеленский посетит Ивано-Франковскую область: стали известны планы визита

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", – говорил Зеленский.

Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не один раз инспектировал именно аэропорты и дороги в разных областях. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.

Также сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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визит Зеленский Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

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