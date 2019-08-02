Зеленский посетит Ивано-Франковскую область: стали известны планы визита

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с рабочим визитов Ивано-Франковскую область, сообщает Офис главы государства.
Глава государства примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в Ивано-Франковске и развитию региона украинских Карпат. Кроме того, Владимир Зеленский представит нового главу областной государственной администрации.
Также президент осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по их восстановлению.
Как известно, в июне глава государства назначил Марию Савку временно исполняющей обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. Также отметим, что во время недавнего визита во Львов президент заявлял, что назначит Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.
"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", – говорил Зеленский.
Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не один раз инспектировал именно аэропорты и дороги в разных областях. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.
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