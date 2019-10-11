Зеленский посетит Одесскую область

Глава государства после изнурительного 14-часового марафона, почти не отдыхая, едет на юг Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом посетит Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственно администрации.

"11 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Одесскую область", – говорится в сообщении.

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Отметим, что во время вчерашнего пресс-марафона Зеленский также анонсировал свой визит в эту область, чтобы представить нового председателя Одесской ОГА Максима Куцого. Напомним, на днях Кабинет министров согласовал назначение Куцого на должность руководителя Одесской области.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский был в Одессе в июле, когда проводил совещание в Администрации морских портов, а также заслушал информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе. Там же он устроил "разгон" чиновникам и призвал и.о. главы ГФС уйти в отставку.

А уже на следующий день в Одессе Зеленский и сотрудники ОПУ искупались в море. Перед началом рабочего дня президент Украины лично проинспектировал температуру воды в Черном море, и это попало на видео.

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