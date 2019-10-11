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Зеленский посетит Одесскую область

11 октября, 09:56

Глава государства после изнурительного 14-часового марафона, почти не отдыхая, едет на юг Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом посетит Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственно администрации.

"11 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Одесскую область", – говорится в сообщении.

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Отметим, что во время вчерашнего пресс-марафона Зеленский также анонсировал свой визит в эту область, чтобы представить нового председателя Одесской ОГА Максима Куцого. Напомним, на днях Кабинет министров согласовал назначение Куцого на должность руководителя Одесской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский был в Одессе в июле, когда проводил совещание в Администрации морских портов, а также заслушал информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе. Там же он устроил "разгон" чиновникам и призвал и.о. главы ГФС уйти в отставку.

А уже на следующий день в Одессе Зеленский и сотрудники ОПУ искупались в море. Перед началом рабочего дня президент Украины лично проинспектировал температуру воды в Черном море, и это попало на видео.

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визит одесская область Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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