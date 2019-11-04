Зеленский посетит одну из стран Евросоюза

Глава государства уже дважды встречался с Кальюлайд, но не ездил в Эстонию

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с визитом в конце ноября. Об этом заявил на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он не назвал точную дату визита украинского президента.

"Встреча наших президентов состоится в конце ноября", – сказал Рейнсалу и добавил, что встреча пройдет в Таллине.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кльюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

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Отметим, что в сентябре Керсти Кальюлайд снова приезжала в Киев. Украинский лидер отмечал, что Киев и Таллин планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также Зеленский заявлял, что нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС.

Напомним, в середине октября Зеленский в Латвии встречался с президентом этой страны Эгилсом Левитсом. Подробней смотрите на видео:

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