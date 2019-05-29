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Зеленский посетит шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

29 мая, 12:33

Полиция открыла уголовное производство, а Главное управление Гоструда создает спецкомиссию

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поедет во Львовскую область на обвалившуюся шахту, где погибли шахтеры. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, глава государства посетит сегодня шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь".

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", – сообщили у президента.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте во Львовской области по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также стали известны имена погибших горняков во Львовской области. В свою очередь Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.

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Тег шахта, визит, Зеленский, львовская область

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Источник:

Интерфакс-Украина

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