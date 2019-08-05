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Зеленский посетит Турцию: стали известны детали визита

Сегодня, 11:32

Для главы государства это будет первый визит в Турцию в качестве президента, и его ждут важные встречи

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский посетит Турцию: стали известны детали визита https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Для главы государства это будет первый визит в Турцию в качестве президента, и его ждут важные встречи

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом 7-8 августа. Об этом сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что в рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы украинского государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

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Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Как сообщали новости "Сегодня", первое общение президентов Украины и Турции произошло 25 апреля, когда Эрдоган поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тогда они поговорили по телефону.

Отметим, что после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми.

В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе.

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Турция визит Зеленский Эрдоган Варфоломей

Источник: Сегодня

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