Зеленский посетит Турцию: стали известны детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом 7-8 августа. Об этом сообщает Офис главы государства.
Отмечается, что в рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы украинского государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.
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Как сообщали новости "Сегодня", первое общение президентов Украины и Турции произошло 25 апреля, когда Эрдоган поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тогда они поговорили по телефону.
Отметим, что после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми.
В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе.
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