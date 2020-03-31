Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады

Глава государства зашел в зал заседаний парламента и занял свое соответствующее место

Президент Украины Владимир Зеленский после полуночи появился на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которая рассматривала законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Глава государства зашел в зал заседаний парламента и занял свое соответствующее место.

Во время рассмотрения правок к законопроекту в понедельник и в ночь на вторник в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк, а вел заседание первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Реклама

При этом на рассмотрении последних правок Разумков вернулся в президиум. Также вернулись на свои места и большинство депутатов, принявших участие в голосовании.

Напомним, Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование. За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал парламент принять законы, необходимые для сотрудничества с МВФ. Президент подчеркнул, что от каждого народного депутата сегодня зависит, получит ли Украина столь важную для экономики поддержку МВФ.

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама