Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады

Полковник подорвался на мине во время осмотра передовых позиций своих подразделений

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно высокой государственной наградой командира 128-й бригады, сообщает Офис главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Коростелева Евгения Владимировича (посмертно)", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 ноября украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

Однако рано утром 19 ноября стало известно о смерти командира 128-й бригады после подрыва на мине. Он скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где находился в тяжелом состоянии даже после операции.

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