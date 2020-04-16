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  1. Новости политики

Зеленский посмотрел, как десантники уничтожили условного врага (фото)

16 апреля, 16:11

Сергей Мартынец

Десантники 80-й бригады на БТРах показали президенту, как захватывают опорный пункт условного противника

Президент Владимир Зеленский во время визита на Закарпатье посетил военные учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в которых были задействованы и авиация, и наземные силы, сообщает Офис главы государства.

На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "враждебный" опорный пункт.

Во время одного из этапов учений отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов осуществлена с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении Десантно-штурмовой войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

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На полигоне президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантников и других подразделений Вооруженных сил.

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Также в рамках той же поездки Зеленский нагрянул с инспекцией в военный госпиталь Донбасса. Президент Украины проверил, как обстоит дело с обеспечением военных госпиталей, особенно на фоне распространения коронавируса, и насколько готовы медики ему противостоять.

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Ужгород учения Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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