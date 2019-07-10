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Зеленский поставил стратегическую задачу новому главе Киевской области

10 июля, 13:57

Глава государства четко дал понять, что будет, если его поручение не будет выполнено

Зеленский с Бно-Айрияном. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian
Зеленский с Бно-Айрияном. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Киевской облгосадминистрации Бно-Айрияну сделать из Бориспольской районной больницы современное медучреждение. Об этом он сказал во время заседания Бориспольского городского совета.

При этом он четко дал понять, что если этот вопрос решаться не будет, то пообещал "всех уволить".

"Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава (Бно Айриян – ред.) собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего визита в Борисполь Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом. Президент несколько раз сказал ему выйти, а тот пытался оправдаться.


Кроме того, Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы. Президент Украины объяснил новому главе облгосадминистрации, почему нужно переехать из Киева, а тот захотел в современный оупен-спейс, но получил смешной ответ.

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Тег Борисполь, больница, Зеленский, киевская область, Бно-Айриян

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Источник:

Интерфакс-Украина

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