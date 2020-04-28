Зеленский поставил важную задачу Минздраву

Теперь Минздрав будет отвечать за поставки медицинских средств и оборудования в Украину, что до сих пор курировал Офис президента

Президент Владимир Зеленский, который на днях встречал "Мрию" с медгрузом из Китая, поручил министру здравоохранения обеспечить поставки в Украину необходимых медицинских товаров для противодействия коронавирусу. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

Отмечается, что теперь Минздрав будет отвечать за поставки средств и оборудования в Украину, что до сих пор курировал Офис президента.

"Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", – обратился Зеленский к министру здравоохранения Максиму Степанову.

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В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

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"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", – сказал он.

Глава Минздрава сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 000 костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем министерство будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов рассказывал, сколько отечественных ПЦР-тестов закупил Минздрав. Также он отметил, что сейчас в Украине делается 5,5 – 6 тысяч ПЦР-тестов в день.

Смотрите последнее видеообращение Зеленского:

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