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Зеленский поставил задачу по госбюджету-2020

25 октября, 17:03

Глава государства собрал министров и главу правительства на Банковой

Зеленский с членами Кабмина. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Зеленский с членами Кабмина. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке проекта государственного бюджета ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На встрече, среди прочих, присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министр экономки Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов (Оксану Маркарову – ред.) по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины", – заявил Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 октября в Верховной Раде бюджет-2020 прошел первое чтение. Изначально в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара – 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

В свою очередь Алексей Гончарук озвучил два сценария по госбюджету – консервативный (он же базовый) и оптимистический. Пессимистический сценарий Гончарук не представлял. Кроме того, премьер отметил, что считает оба озвученных сценария реалистичными, однако бюджет-2020 будет готовиться на основе консервативного.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Владимир Зеленский бюджет-2020

Источник: Сегодня

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