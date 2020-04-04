Зеленский потребовал особого внимания к врачам и больницам

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, Зеленскому доложили о результатах проверки больниц, обеспечении финансированием, спецсредствами защитой, а также наличии медицинских сотрудников.

Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации в Тернопольской области, куда он направился по поручению президента. По его словам, там возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат.

Деньги на выплаты были найдены, и вскоре их начнут выдавать. Ляшко также опроверг фейки об уменьшении расходов на местное медучреждение из-за изменения финансирования и заверил, что медицинский бюджет увеличен на 400 миллионов гривен.

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"Но это лишь одна ситуация. Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода, но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским работникам было уделено особое внимание", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что обращения должны проверяться и на них нужно реагировать.

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"Ситуацию в медицине нужно срочно налаживать, шаг за шагом", - призвал Зеленский.

Кроме того, обсуждалось состояние мест для обсервации тех, кто возвращается в Украину. Сейчас стражи порядка, Минздрав и местные власти проверяют помещения по новой инструкции. Число мест для обсервации по новым требованиям будет определено на будущей неделе.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две неделе в условиях, когда нет не то, что нормального ремонта, а элементарного, воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации", – заявил он.

Напомним, ранее в Кабинете министров дали ответы по ужесточению мер карантина, которые чаще всего задают украинцы.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль выложил видео обращение к украинцам, объяснив необходимость введения жесткого карантина.

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