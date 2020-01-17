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Зеленский потребовал от Гончарука вовремя передавать в Раду наработки Кабмина

17 января, 20:29

Президент потребовал от главы правительства наладить коммуникацию с парламентом

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства, отставку которого он не принял, срочного выполнения нескольких пунктов. Об этом глава государства сообщил премьер-министру Алексею Гончаруку во время встречи в Офисе президента 17 января.

Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы правительство заблаговременно предоставляло народным депутатам законопроекты и проекты других нормативных документов, чтобы парламент имел время изучить наработки Кабмина.

"Вы глубоко разбираетесь в современной экономике, но наши депутаты, возможно, этого не знают. Когда они получают законопроекты – иногда непопулярные, иногда очень реформаторские – они не имеют достаточно времени с ними ознакомиться и поработать в комитетах. Это не нормально. Необходимо наладить этот процесс, выстроить диалог с депутатами Верховной Рады ", – сказал президент.

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Напомним, президент Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

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Как известно, после публикация в СМИ "сливов" с правительственных встреч на которых обсуждалась экономическая ситуация коммуникация с президентом, Гончарук сделал заявление.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Источник: Сегодня

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