Зеленський повез детей в Турцию на фестиваль
Шоумен сообщил, что это его первые выходные за четыре месяца
Лидер президентской гонки Владимир Зеленский под утро появился в Сети и написал сообщение о своей деятельности на майские выходные.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам за два дня назад. За четыре месяца ... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", – говорится в сообщении шоумена.
Фестиваль "Весело" – это проект, который не первый год организовывают студія "Квартал 95" и одна из туристических кампаний.
Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.
К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).
Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.
Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.
Напомним, что в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".
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