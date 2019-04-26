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Зеленський повез детей в Турцию на фестиваль

Сегодня, 06:17

Шоумен сообщил, что это его первые выходные за четыре месяца

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский под утро появился в Сети и написал сообщение о своей деятельности на майские выходные.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам за два дня назад. За четыре месяца ... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", – говорится в сообщении шоумена.

Фестиваль "Весело" – это проект, который не первый год организовывают студія "Квартал 95" и одна из туристических кампаний. 

Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22%  (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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Тег Турция, фестиваль, дети, Зеленский, сообщение

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Сегодня

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