Зеленский поздравил антигитлеровскую коалицию с годовщиной высадки в Нормандии

6 июня 1944 года США, Канада и Британия начали самую масштабную высадку воздушного десанта во Франции

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников антигитлеровской коалиции с 75-й годовщиной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, известной как операция "Оверлорд", сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что после высадки союзников в оккупированной нацистами французской Нормандии открылся Второй фронт.

"Поздравляю участников антигитлеровской коалиции с этой знаменательной датой – открытием Второго фронта. С тех пор отсчет до конца Второй мировой войны пошел уже на месяцы. Светлая память и низкий поклон всем павшим в борьбе против нацизма и фашизма, независимо от гражданства и национальности. Никогда снова", – сказал Зеленский.

Операция "Оверлорд" началась 6 июня 1944 года с самой масштабной в мировой истории высадки воздушного десанта, в которую были вовлечены 1200 самолетов. Главную роль в проведении операции сыграли войска Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады.

Напомним, в течение двух дней – 4 и 5 июня – своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Читайте подробней, что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского.

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