Зеленский поздравил бухгалтеров с праздником и объяснил их важность

Президент Владимира Зеленский поздравил украинцев с Днем бухгалтера и аудитора, отметив, что люди этой профессии в определенном смысле влияют на экономику страны.

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Об этом говорится в его поздравлении, опубликованном на сайте ОПУ.

От финансовой отчетности (бухгалтерами) предприятий и ее проверки (аудиторами) зависят доходы государства.

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"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем бухгалтера и аудитора. Формирование прозрачной, качественной и непредвзятой информации о финансовом состоянии и результатах деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение надлежащего выполнения их обязанностей перед государством является залогом финансовой состоятельности бизнеса в будущем, доверия со стороны партнеров, а также необходимым условием его развития и стабильного функционирования экономики в целом. Уверен, что ваш высокий профессионализм, знания и опыт позволят должным образом реагировать на вызовы, способствовать росту инвестиционной привлекательности украинских предприятий, ускорению экономических и социальных преобразований в Украине. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений", – говорится в поздравлении Зеленского.

Отметим, что не всегда представители этой профессии работают во благо государства. Так, например, в прошлом году бухгалтер "Укрпочты" обокрала предприятие на миллион гривен. 60-летняя бухгалтер признала свою вину, хотя и не полностью.

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