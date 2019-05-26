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Зеленский поздравил деятелей кино: Ждем зрителей, выбирающих снятое в Украине

26 мая, 23:04

Президент подчеркнул, что поддержка украинского кинопроизводства – одна из приоритетных задач

Фото: facebook.com/zelenskiy95
Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Президент Владимир Зеленский поздравил деятелей кино по случаю кинематографической недели в Украине.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг – 100-летие Одесской киностудии, вчера – открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых с недавних пор я оказался", – говорится в заметке главы государства на его странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что поддержка украинского кинопроизводства – одна из приоритетных задач.

"Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное – зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 25 мая в кинотеатре "Киев" состоялась официальная церемония открытия 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Он продлится до 2 июня. За 9 дней зрителям покажут более 200 фильмов. Церемония награждения победителей состоится 1 июня.

А Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот памятную монету "100 лет Одесской киностудии" из нейзильбера номиналом 5 гривен

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Тег кино, Зеленский, поздравление, кинематограф, одесская киностудия, кинофестиваль Молодость

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