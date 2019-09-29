Зеленский поздравил евреев Украины с праздником Рош-ха-Шана

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Президент Владимир Зеленский поздравил евреев в Украине с еврейским Новым годом или праздником Рош-ха-Шана. Об этом говорится в его поздравлении на сайте Офиса главы государства.

"Примите сердечные поздравления по случаю Рош-ха-Шана – нового 5780 года. Для еврейской общины эти праздничные дни становятся временем духовного осмысления, добрых дел и настройки на праведную жизнь в году следующем", – говорится в поздравлении главы государства.

Зеленский отмечает, что на судьбу украинцев и евреев выпало много испытаний, но трагические события истории сделали всех сильнее и милосерднее, потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость.

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"Спасибо еврейской общине Украины за активное участие в общественной жизни страны. И верю, что мы объединены общей целью – жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине. Желаю всем крепкого здоровья и согласия в семьях. Счастливого и сладкого Нового года", – подчеркнул президент.

Сегодня вечером, 29 сентября, на заходе солнца иудеи отмечают еврейский Новый год или Рош ха-Шана. Этот значимый праздник традиционно длится два дня подряд, до вечера 1 октября. Считается, что в этот период Всевышний вершит суд над людьми, предопределяя судьбы и события всего следующего года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.

Как сообщали новости "Сегодня", еще два дня назад в Умань на празднование Рош-ха-Шана уже прибыли 17 тысяч хасидов и полиция полностью готова к охране правопорядка. Сообщалось, что в Умань для охраны порядка на Рош-ха-Шана прибыл отряд израильских полицейских.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня также по случаю Дня памяти жертв Бабьего Яра, который отмечается в Украине 29 сентября, обратился к украинцам. Массовые казни евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения в Бабьем Яру во время нацистской оккупации Киева являются одной из самых трагических страниц в истории Украины.

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