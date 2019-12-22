Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте главы государства.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой — праздником, который наполнен радостью общения в семейном кругу, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего.Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть сложнейшие испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины. Желаю всем здоровья, успехов и душевного вдохновения", - сказано в поздравлении.

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Ханука 2019 – это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В 2019 году праздник начнется в воскресенье 22 декабря с заходом солнца и продлится до 30 декабря.

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"Сегодня" пишут, как провести Хануку 2019, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать 22 декабря.

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