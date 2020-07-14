Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с праздником – Днем взятия Бастилии (или Днем независимости). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
При этом глава государства не забыл напомнить французскому лидеру о переговорах по Донбассу.
"С Национальным праздником, Франция. Желаю французскому народу сил противостоять всем вызовам 2020 года. Президент Эммануэль Макрон, я благодарен Франции за поддержку Украины в период пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате "Нормандской четверки", – написал Зеленский.
Отметим, что Франция является участником "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе. Недавно во Франции назвали условие для проведения нового саммита в "нормандском формате". Французский посол Этьен де Понсен призвал использовать те форматы переговоров, которые действуют в настоящее время.
Как известно, "нормандский саммит" должен был состояться еще весной в Берлине на уровне лидеров государств. Но до сих пор встреча не проходит из-за того, что не выполнены договоренности парижского саммита – процесс тормозит Россия, отказываясь прекращать огонь на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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