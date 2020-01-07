Зеленский поздравил Санчеса с избранием главой правительства Испании

/ Фото: REUTERS/Stringer

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы украинского государства.

"Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании", – говорится в сообщении.

"Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией", – добавил президент Украины.

Реклама

Напомним, что Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил в ходе второго голосования кандидатуру генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост председателя правительства страны.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, который прошел 5 января, претенденту на должность главы Кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе состоялось второе голосование, в ходе которого уже было достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

За кандидатуру генсека соцпартиы проголосовали 167 депутатов, 165 – против, 18 – воздержались.

Претендента на пост премьера, среди прочего, поддержала левая коалиция "Объединившись, мы можем".

Ранее Санчес достиг соглашения с этой политической силой, которое предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартиы войдут представители этой коалиции.

Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране будет сформировано коалиционное правительство.

Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому тупику в стране.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

Такжев Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама