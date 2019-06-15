Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Чемпионате мира

По словам президента, украинцы, "объединившись, сделали невозможное"

Сборная Украины. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юниорскую сборную Украины с победой на Чемпионате мира, которой проходил в Польше.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятны! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше!" – написал глава государства.

Напомним, в польском Лозде завершился финал юниорского чемпионата мира по футболу. Впервые в истории его победителями стали украинцы. В решающем матче турнира команда 20-летних подопечных Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1.

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