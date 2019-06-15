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Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

15 июня, 03:24

Зеленский пожелал поддерживать весь мир в движении

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения своего американского коллегу – президента США Дональда Трампа.

"С Днем Рождения, господин Президент! Желаю Вам продолжать поддерживать весь мир в движении!" – написал Зеленский в микроблоге Twitter.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе

Ранее  Путин прокомментировал начало президентства Владимира Зеленского. Президент РФ объяснил, почему еще рано оценивать деятельность президента Украины.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", – сказал Путин.

Это уже не первое высказывание Путина в адрес новоизбранного президента Украины. 7 июня, комментируя возможные переговоры с Зеленским , президент РФ назвал украинского коллегу "хорошим специалистом" в его области и "хорошим актером".

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Тег Зеленский, Трамп, поздравления

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ТАСС

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