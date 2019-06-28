Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб: видеообращение
Глава государства не забыл "потроллить" народных депутатов и назвал их "любимую" статью в Основном законе
Президент Владимир Зеленский, который собрался изменить Основной закон, поздравил украинцев с Днем Конституции, а также запустил флешмоб. Соответствующие видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.
"Дорогие украинцы. Я поздравляю нас всех с Днем Конституции. Недавно на книжном арсенале журналисты меня спросили: "Как считаете, какую книгу должен прочесть каждый украинец?". Ответ был очевиден – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлыки. Поэтому давайте все себе пообещаем – знать нашу Конституцию, а главное придерживаться ее и уважать", – сказал президент.
Глава государства предложил всем украинцам флешмоб – записать короткое видео, в котором участник должен рассказать об одной из статей Конституции. Президент сразу начал с себя и зачитал третью статью Конституции.
"Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость и безопасность признаются в Украине самым высокой социальной ценностью", – сказал он.
Зеленский также отметил, что народные депутаты могут не принимать участия во флешмобе и объяснил, почему.
"Мы и так прекрасно знаем их любимую статью – это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все", – пошутил глава государства.
Президент напоследок рассказал о планах создания книги Конституции для детей.
Напомним, в ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей народных избранников – 315 депутатов. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. Новости "Сегодня" ранее рассказывали, как за время независимости Украины менялся Основной закон.
Также читайте интервью сайта "Сегодня" с судьей КСУ: "Назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело".
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