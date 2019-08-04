Фото: facebook.com/zelenskiy95

Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ и наградил медалями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-04T10:51:13+03:00 Политика Глава государства считает, что украинское небо надежно защищено авиацией и ракетчиками

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников украинского неба с Днем Военно-воздушных сил Украины. Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса главы государства.

Он отметил, что это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Украины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику.

Реклама

"Благодарен всему личному составу Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил, небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ – надежно защищенным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения родине", – говорится в поздравлении Зеленского.

В тренде Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ и наградил медалями

В то же время президент подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" полковника Александра Буряка, прапорщика Виктора Гороховского и полковника Виталия Палагуту. Медалью "За защиту родины" награждены: старший солдат Владимир Витвицкий, старший сержант Сергей Заиченко, майор Юрий Левинский, прапорщик Александр Спильный и майор Игорь Филюшкин.

Видео: facebook.com/kpszsu

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский наградил орденами и медалями бойцов Сил спецопераций. Несколько командиров из Сил Спецопераций получили ордена и медали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама