Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Сухопутных сил ВСУ с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, воины Сухопутных войск стойко сдерживают российского агрессора на Донбассе.

"Приветствую воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником. Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом "нуле" (на передовой – ред.) и демонстрируете постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил стойко сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую выучку и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину. За ее свободу" высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает. Возвращайтесь живыми. Слава Сухопутным войскам Украины", – написал Зеленский.

Реклама

В тренде Рада проведет внеплановое заседание: чем займутся депутаты

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Владимир Зеленский записал видеообращение к военным и поздравил их с праздником – Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства пообещал, что даже после достижения мира на Донбассе про армию не забудут.

Также 6 декабря Владимир Зеленский приезжал на Донбасс, где он пообщался с военными, раздал государственные награды и присвоил почестные наименования ряду боевых подразделений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама