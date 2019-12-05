Зеленский поздравил волонтеров с праздником

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с праздником – 5 декабря отмечается Международный день волонтеров. Об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины создания ВСУ.

По его словам, волонтеры оказали сильной влияние на становление украинской армии.

"Сегодня я не могу не вспомнить тех, кто стал непосредственным участником развития украинской армии, – это наши украинские волонтеры. Сегодня, 5 декабря, их день, их праздник. Мы благодарим волонтерам за их большое и важное дело, за каждый переданный армии бронежилет, за каждый тепловизор, аптечку и не менее важные детские рисунки с пожеланиями возвращаться живым", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Во всем мире 5 декабря уже 30 лет подряд отмечают Международный день волонтера. Украинцы в этот день поздравляют тысячи добровольцев, которые уже несколько лет помогают армии, переселенцам и мирным жителям Донбасса. Ранее мы рассказывали, как День волонтера празднуют в Украине и в мире.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Офисе президента представители волонтерского движения со всей Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров при главе государства. Основные задачи альянса – координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама