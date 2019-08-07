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Зеленский позвонил Макрону: стали известны подробности разговора

Сегодня, 16:39

Глава государства срочно созывает участников «нормандского формата» на встречу по Донбассу

Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном, которому сообщил о сегодняшнем разговоре с Владимиром Путиным и гибели военных на Донбассе. Об этом сообщает Офис главы государства.

Он проинформировал Макрона о новых потерях украинской армии на фронте, несмотря на перемирие и отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Президент Украины также рассказал о других шагах, направленные на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмен пленными.

Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

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Президент Украины призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", утром 7 августа Зеленский срочно позвонил Путину в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 6 августа погибли четверо украинских военных в результате обстрела боевиками.

В то же время в Кремле рассказали о циничном заявлении Путина. Российский президент в разговоре с Зеленским обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей и что якобы это мешает урегулированию конфликта.

В то же время в Офисе президента заявили, что Зеленский и Путин договорились о возможной встрече и готовятся важные документы для подписания на самом высоком уровне.

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Франция Зеленский телефонный разговор Макрон

Источник: Сегодня

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