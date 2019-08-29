Зеленский предлагает Раде назначить Рябошапку генпрокурором

Соответствующее постановление было внесено в парламент 29 августа

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановление о предоставлении парламентом согласия на назначение Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора Украины.

"Проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Рябошапки Р. на должность генерального прокурора" (№1019) от 29 августа внесен Зеленским в парламент в четверг днем.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение о реформировании этого органа.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.

Отметим, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором Соединенных Штатов Уильямом Барром.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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