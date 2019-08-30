Зеленский предлагает уменьшить количество нардепов и убрать мажоритарку – законопроект

Спикер Рады поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте поданный президентом законопроект

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300 и закрепить только пропорциональную систему на парламентских выборах.

Это предусмотрено внесенным президентским законопроектом №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины, закрепление дополнительных условий реализации права быть избранным народным депутатом Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы", – говорится в пояснительной записке.

В частности, целью принятия этого законопроекта является реализация мероприятий парламентской реформы в части оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

Законопроектом предлагается уменьшить состав народных депутатов Украины до трехсот человек, а также изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

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Также Зеленский предлагает изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины.

Кроме того, документом вводится такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

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Согласно документу, раздел XV "Переходные положения" Конституции Украины с целью урегулирования статуса парламента IХ созыва предлагается дополнить пунктом 17 следующего содержания: "17. После вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" Верховная Рада Украины, избранная до вступления в силу указанного Закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины".

Указывается, что целью предложенных законопроектом изменений является реформирование отдельных аспектов статуса парламента с целью оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

Напомним, 30 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте изменения в Конституцию Украины в части уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной системы выборов.

29 августа Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Отметим,Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

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