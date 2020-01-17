Зеленский предложил Гончаруку сделать кадровые перестановки в Кабмине

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который не принял отставку правительства, предложил премьер-министру Алексею Гончаруку сделать кадровые выводы в отношении отдельных подчиненных, а также привлечь новые кадры.

Такое пожелание глава государства высказал Гончаруку во время встречи в Офисе президента 17 января.

"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они не профессиональны. Я помню, каким образом вы подбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, в соответствии с их профессиональными качествами", – сказал президент.

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Напомним, президент Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

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Как известно, после публикация в СМИ "сливов" с правительственных встреч на которых обсуждалась экономическая ситуация коммуникация с президентом, Гончарук сделал заявление.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

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