Зеленский предложил государственный статус для Курбан-байрама и Рош ха-Шана

Также в этом списке Песах, Ханука, Пасха христиан западного обряда

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие. Соответствующий указ № 303/2020 глава государства подписал 30 июля 2020 года, – сообщает сайт президента.

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Как отмечается в документе, такое предложение подано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения во взаимодействии со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский тепло поздравил мусульман Украины с Курбан-байрамом.

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Курбан-байрам – исламский праздник, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

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