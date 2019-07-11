Зеленский предложил люстрировать Порошенко и всех депутатов: видеообращение

Глава государства устал от чиновников, министров и депутатов и решил избавить от них государственные органы власти

Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить закон о люстрации. Он заявил, что разрабатывается соответствующий законопроект, который позволит недопустить к госслужбе всех депутатов и чиновников последних пяти лет. Об это он сказал в своем видеообращении.

"Меньше, чем за два месяца на должности, а особенно после последних поездок по стране, чувство одно – просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю – это безнадежный диагноз … Они все одной масти – им всем фиолетово (все равно). Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкасаемость, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу", – сказал он.

Зеленский также возмутился действиями других чиновников и политиков.

"Для чего (нужны) министры, которые рассказывают, что украинцы много едят (об этом говорил министр социальной политики Андрей Рева – ред.), которые строят дороги лишь в своем Facebook и рождают детей в Америке, которые угробили здоровье нации и рассказывают про вред вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем по лицу? Я каждый день ломая голову, что сними делать. Может обменять их всех на наших пленников? А может одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?", – подчеркнул президент.

Глава государства считает, что самое мало, что можно сделать сейчас – это лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством.

"Мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить. Нами разработан законопроект о расширении норм закон об очищении власти. Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, который занимали должности с 23 февраля 2014 года по 15 мая 2019 года", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Конституционный суд рассматривал принятый в 2014 году закон об очищении власти (о люстрации) на конституционность. В итоге суд перенес рассмотрение вопроса на одно из следующих своих заседаний.

А тем временем президент "схлестнулся" во время визита в Борисполь 10 июля с одним из чиновников. Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.

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